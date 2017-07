Els alumnes presenten 448 reclamacions a l’estar disconformes amb la nota de selectivitat

Entre les 137 peticions de revisió d’examen i les 311 sol·licituds de nova correcció per un professor diferent || En global, augmenten només un 3,9% respecte a l’any passat, malgrat les queixes per Filosofia

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Estudiants que els dies 13, 14 i 15 de juny van fer la selectivitat han presentat reclamacions pel fet d’estar disconformes amb la nota obtinguda en 448 exàmens. En concret, 137 peticions de revisió de les proves i 311 sol·licituds de doble correcció per part d’un altre professor diferent al que va fer la primera. En global, el nombre és només un 3,9% més alt que les 431 peticions presentades després de les proves d’accés a la universitat de l’any passat, a pesar que aquesta vegada hi va haver múltiples queixes per una suposada correcció a la baixa de l’examen