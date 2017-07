Salut preveu 430 operacions més aquest any per reduir les llistes d’espera

També contempla 1.174 proves addicionals i 2.725 primeres visites mèdiques

El departament de Salut programarà aquest any 430 intervencions quirúrgiques addicionals a la regió sanitària de Lleida, a banda de les 15.741 que ja estaven previstes, en el marc d’un pla de xoc per reduir les llistes d’espera. El programa contempla també 1.174 proves i 2.725 primeres visites mèdiques més.El pla de xoc de Salut per reduir les llista d’espera quirúrgica preveu practicar 430 intervencions addicionals aquest any a la regió sanitària de Lleida. Segons dades del departament, ja se n’havien programat dos-centes més que l’any passat. En concret, per al 2017, estaven previstes 15.741 operacions quirúrgiques, mentre que el