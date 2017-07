L’Ampa de l’escola bressol de Balàfia demana pilones i vigilància

Per evitar que circulin cotxes i arran d’“algun perill d’atropellament” per als vianants

L’Ampa de l’escola bressol municipal de Balàfia ha presentat una petició a la Paeria per reclamar més seguretat a l’entorn del centre educatiu, l’accés del qual s’ubica al carrer Lérida de Colòmbia. En concret, insten el consistori a estudiar algun sistema físic, com ara pilones retràctils, que impedeixi el pas de vehicles en aquest tram de vial per a vianants, entre els carrers Enric Pubill Lo Parrano i Sabadell. “Hem tingut algun ensurt d’algun petit, al qual gairebé han atropellat. Entenem que les pilones serien factibles, perquè aquest tram no compta amb cap entrada de pàrquing ni tampoc amb cap