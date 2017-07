Assegura que aquesta actuació subsidiària tindrà un cost d’uns 100.000 euros || Una barca amfíbia talla les plantes, es treuen del curs i es reciclen com a adob

La Paeria retira les algues del riu i expedienta la CHE per no fer-ho

La retirada d’algues del tram urbà del riu Segre va començar a la fi ahir. La Paeria, a través de l’empresa Tot Servei la Noguera, va iniciar els treballs a l’altura del pont dels Instituts amb una màquina amfíbia i seguirà fins a les comportes de la Mitjana. L’ajuntament ha obert un expedient a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), a qui considera que correspon aquesta actuació, que tindrà un cost aproximat de 100.000 euros. En una recent reunió, l’alcalde, Àngel Ros, va demanar a responsables de la CHE que eliminessin els macròfits i, “al no haver-ho fet, la Paeria se n’ha fet càrrec subsidiàriament”. Retirar l’excés d’aquestes plantes és important per lluitar contra la presència de mosquits i la mosca negra, després de les reiterades queixes en aquest sentit que hi ha hagut a Pardinyes i Cappont, entre altres barris.

La barca amfíbia talla les algues i el corrent les arrossega fins a una retenció formada per una corda i unes barnilles, on s’acumulen, i una retroexcavadora i dos operaris les van traient del curs. Després es pleguen, es deixen assecar i es porten a un centre de compostatge, on es reciclen com a adob.

Ramon Giribet, un responsable de l’empresa encarregada de retirar els macròfits, va assegurar que aquest estiu n’hi ha al voltant d’un terç més que fa dos anys.