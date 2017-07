Uns 130 vehicles d'autoescoles a la manifestació a Lleida

Les autoescoles demanen més personal administratiu i examinador

La manifestació convocada aquest dimecres per la Federació d’Autoescoles de Catalunya ha reunit al voltant de 130 vehicles al pàrquing del Camp d’Esports de Lleida. Les autoescoles han sortit al carrer per exigir més personal administratiu i examinador perquè la seva precarietat provoca que molts alumnes no es puguin examinar.



Els representants de les autoescoles han llegit un manifest davant de la seu de la DGT en què s’ha exposat la realitat del sector i s’han exigit més recursos per a les Prefectures Provincials, un calendari d’exàmens adient per la formació de l’alumne i una millora en la gestió del sistema d’exàmens.



La reivindicació ha començat a les 10 hores del matí amb l’arribada dels vehicles al Camp d’Esports, mentre que a les 11 hores s’ha procedit a la lectura del manifest, que s’ha llegit de forma simultània a les quatre demarcacions lleidatanes.



El president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, s’ha mostrat satisfet amb el resultat de la manifestació. Viladrich ha assegurat que “el seguiment ha estat massiu”.



La federació d’autoescoles considera que fan falta unes 300 places més d'examinadors a tot l'Estat. En canvi, DGT creu que en fan falta 170, però només n'ha convocat 21. D'aquestes, només ha destinat una a Lleida i dos a Barcelona.



En aquest període de vaga dels examinadors, les autoescoles no saben la quantitat de places disponibles per fer l'examen. Això provoca que alguns alumnes es presentin a les 8 del matí sense saber si acabaran fent la prova. Aquesta incertesa provoca que ara per ara les autoescoles gairebé no tinguin alumnes.