Alerten de 150 temporers contractats sense allotjament

La Crida diu que setanta dormen al carrer i vuitanta, a l’alberg

El grup de la Crida per Lleida denuncia que uns cent cinquanta temporers amb contracte de treball no disposen d’allotjament a Lleida ciutat i culpa les Empreses de Treball Temporal (ETT) de “la precarietat dels temporers al no informar-los dels seus drets” i d’“incomplir l’obligació de garantir hostalatge a les persones contractades”.



Apunta que uns vuitanta dormen a l’alberg Jericó i uns setanta més, en places del Barri Antic, Camps Elisis o a prop de l’estació de Renfe. En aquest sentit, va demanar una inspecció de Treball a la Generalitat per conèixer qui ha contractat aquests cent cinquanta empleats de la fruita, sancionar si s’ha incomplert el conveni de camp i allotjar-los en condicions dignes.



L’esmentat conveni obliga l’agricultor a facilitar al temporer contractat en origen un hostalatge si viu a més de 75 quilòmetres del lloc de treball. La Crida i la CGT calculen que a la demarcació uns 2.000 temporers dormen a la intempèrie, mentre que d’altres “viuen en condicions infrahumanes”. Per aquesta raó, reiteren habilitar un alberg públic a la capital i intensificar les inspeccions de Treball.

La Crida també va recordar que el consistori ha dit que persones que dormen al carrer han rebutjat alternatives d’allotjament. Fonts municipals van advocar aquest dimecres per convocar una reunió amb tots els responsables polítics per abordar el problema i van assegurar que tècnics avaluen cada dia la situació perquè ningú sense recursos es quedi sense allotjament.