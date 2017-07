Carrefour obrirà a final de 2020 el seu híper, 100 botigues, restauració i cinemes al costat de la LL-11

Tindrà 55.000 m², zones verdes i una plaça per a concerts i preveu una inversió de 180 milions i la creació de 5.000 llocs de treball directes i indirectes, comptant la construcció

Carrefour Property ha presentat avui el seu gran projecte comercial i de lleure de 55.000 metres quadrats que preveu obrir a finals de 2020 a Lleida, en uns terrenys de la seua propietat al costat de la LL-11, davant de l’antic hotel Ilerda a la banda de La Bordeta. Constarà d’un hipermercat Carrefour de 8.000 m² (l’actual del Passeig de Ronda continuarà obert), un centenar d’establiments comercials i de restauració, cinemes, 2.500 places de pàrquing, zones verdes, àrea infantil i una plaça per a concerts. Suposarà una inversió de 180 milions (comptant la de Carrefour i la dels operadors) i la creació de 5.000 llocs de treball directes i indirectes, tenint en compte també la seua construcció. Preveu començar les obres entre finals de 2018 i principis de 2019. Confia que el pla director urbanístic passi pel ple de la Paeria de setembre i després necessitarà també en vistiplau la comissió territorial d’Urbanisme.

La directora d’operacions i promoció immobiliària de Carrefour Property, Dolores Bañón, ha destacat que predominaran els espais oberts i que serà un lloc on "no només s'anirà a comprar, sinó on trobar-se i passar el dia". Elisa Galindo, de la consultora JLL, ha afirmat que Lleida és la segona província de l’Estat amb una de major despesa en compres per persona, però està a la cua en densitat de metres quadrats comercials, i ha apuntat que en el seu projecte tindran cabuda tant marques nacionals i internacionals com emprenedors locals que vulguin muntar el seu negoci. Sebastián Fernández, de la consultora Hamilton, ha apuntat que segons un estudi que han efectuat vuit de cada deu lleidatans es desplacen fora de Lleida per anar de compres, preferentment a Barcelona, Saragossa i Andorra i sobretot per a articles de moda i llar. Ha remarcat que les raons que esgrimeixen són la falta d’oferta i la poca varietat existent a Lleida i assegura que troben a faltar una espai que englobi comerç, restauració i activitats infantils culturals per a poder disfrutar del seu lleure.