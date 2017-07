Condemnat a dotze anys de presó per matar i esquarterar un home

El jurat popular el va declarar culpable del crim d’un compatriota que va tirar al riu

L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a dotze anys de presó Cruz Javier de los Santos, el ciutadà dominicà de 39 anys que el passat 23 de juny va ser declarat per un jurat popular culpable de matar i esquarterar un compatriota, de 51 anys, i desfer-se de les seues restes al riu Segre el juny del 2011.La Fiscalia va sol·licitar una condemna de dotze anys i mig de presó per un delicte d’homicidi, però va retirar els càrrecs per profanació de cadàver (demanava cinc mesos de presó), ja que el jurat popular va considerar que no era culpable d’aquest