Els veïns de Lleida proposen 164 projectes dins dels pressupostos participatius

Les votacions tindran lloc de l’1 a l’11 de setembre electrònicament i presencialment, els dies 12, 13, 14 i 15 de setembre

Votació dels projectes

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit aquest dijous la presentació de la valoració del procés participatiu que ha impulsat la Paeria per consultar a la ciutadania sobre obres i inversions a executar enguany en els barris de la ciutat, seguint l’acord dels pressupostos municipals. Així, la ciutadania de Lleida ha proposat 164 projectes dins dels Pressupostos Participatius. Hi han participat 102 persones, 59 a títol individual i 43 en representació d’entitats.L’ajuntament de Lleida ha destinat 1 milió d’euros als Pressupostos Participatius, 800.000 euros per a un mínim de 16 projectes menors de 50.000 i 200.000 euros per a projectes d’entre 50.000 i 200.000 euros.El tinent d’alcalde de Participació, Joan Gómez, ha destacat que des de l’inici d’aquest projecte s’han celebrat 22 reunions presencials dels Consells Territorials o de Barris que han tingut lloc entre el 30 de març i el 30 de juny. Fins al mateix 30 de juny s’han pogut presentar els projectes i del 12 al 28 de juny s’han realitzat els debats sobre les propostes presentades.A partir de la valoració tècnica dels projectes, aquests se sotmetran a consulta per mitjà de vot lliure, directe i secret dels veïns de la ciutat i de les EMD de Raimat i Sucs. Pel que fa al sistema de votacions podran ser presencials o telemàtiques. Els veïns podran seleccionar els projectes que volen marcant al formulari de consulta un projecte gran i un màxim de tres de petits. Als pressupostos participatius podrà votar qualsevol persona empadronada a Lleida i major de 16 anys.Es podrà votar electrònicament entre l’1 i l’11 de setembre. Per poder fer-ho, cal que es demani a l’OMAC una clau d’accés per poder fer la votació online. Presencialment es podrà votar els dies 12 de setembre (centres cívics de Balàfia, Pardinyes i Secà), el 13 (centres cívics Bordeta, Cappont i Magraners), el 14 (Mariola, Ereta i Democràcia) i 15 (Sucs, Raimat i Llívia).