La CHE reitera que la retirada d'algues no és competència seua i que l'avalen dos lleis

© Els treballs per retirar les algues van començar dimarts.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va dir aquest dimecres que no havia rebut encara cap notificació d’expedient per part de la Paeria, que considera que la retirada de macròfits (plantes aquàtiques) del tram urbà del riu Segre que va iniciar aquest dimarts és competència de l’organisme de conca i el remet a assumir-ne el cost, d’uns 100.000 euros (vegeu SEGRE d’aquest dimecres).

No obstant, des de la CHE van insistir en el que ja van comunicar per escrit al consistori: no és la seua competència i així ho avalen dos lleis estatals. En concret, la CHE al·lega que l’article 28.4 de la llei del Pla Hidrològic Nacional fixa que “les actuacions en cursos públics situats en zones urbanes correspondran a les administracions competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme”, és a dir, a “ajuntament o Generalitat”.

Així mateix, diu que la llei d’Aigües reflecteix que els macròfits constitueixen espècies naturals habituals en els cursos fluvials que no afecten la qualitat de l’aigua, ni l’estat ecològic, ni els corrents, per la qual cosa “no és competència de la CHE”.

La Paeria va optar per fer-se càrrec de l’eliminació dels macròfits per lluitar contra la proliferació de la mosca negra, que va provocar queixes de veïns de diferents barris.