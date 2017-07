La Paeria busca els propietaris de més de 4.500 nínxols del cementiri

Actualment desconeix els titulars del dret funerari i els seus hereus o beneficiaris tenen noranta dies per acreditar-ho || Si no, revertiran a l’ajuntament

La Paeria desconeix actualment el titular del dret funerari de més de 4.500 nínxols repartits per diferents departaments del cementiri. Per això, ha publicat un anunci al tauló d’edictes de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província a través del qual busca persones que acreditin ser beneficiàries o hereves d’aquests nínxol. Tenen noranta dies hàbils per acreditar que ho són presentant la documentació corresponent a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana. En cas de no fer-ho, els nínxols revertiran al consistori. I és que el dret funerari té una vigència de 99 anys i, una vegada expira, si no és renovat,