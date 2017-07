Greu un nadó d'un any al caure des d'un primer pis a la Mariola

S. DIEGO Actualitzada 07/07/2017 a les 10:31

Va pujar a un sofà situat sota una finestra, va abocar-s’hi i es va precipitar || El va recollir una fornera que va veure la caiguda i va ser evacuat en helicòpter al Vall d’Hebron

© Els fets van ocórrer en aquest edifici del número 5 del carrer Júpiter. MAGDALENA ALTISENT

Un nadó d’un any i mig de la Mariola es troba ingressat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona des de dimecres després de precipitar-se al buit des d’un primer pis. El petit va rebre un fort cop al cap i a un ull, però evoluciona favorablement, segons van apuntar aquest dijous els seus familiars.



Els fets van ocórrer al voltant de les onze del matí al número 5 del carrer Júpiter. Segons va explicar a SEGRE el pare del petit, el nen va pujar a un sofà ubicat sota una finestra i va guaitar. En el moment dels fets, eren a casa el pare, la mare i els dos germans del nen, de 3 i 4 anys. “Acabàvem de fregar el menjador i vam obrir la finestra perquè es ventilés. Jo parlava per telèfon i algú va trucar insistentment al timbre. Quan vaig sortir per la finestra per veure què passava em vaig adonar que el petit era al carrer, en braços de la fornera. Vam tenir un ensurt de mort”, va afirmar.



El pare va baixar a buscar el seu fill i el va portar a l’hospital Arnau de Vilanova. Allà es va activar un helicòpter que va traslladar al petit al Vall d’Hebron, on previsiblement s’estarà ingressat en observació fins a principis de la setmana que ve. Fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van explicar que, malgrat rebre l’avís, no van arribar a actuar perquè el pare va traslladar el nen a l’Arnau.



Paz Urrea és la fornera que va recollir al nen quan acabava de caure. Treballa a la fleca situada just sota el pis des d’on es va precipitar el nen. “Atenia una clienta quan vam sentir un fort cop. Vaig sortir al carrer i vaig veure el nen a terra. Estava inconscient. El vaig agafar en braços i vaig començar a reanimar- lo. Finalment, va entrar en si i va començar a plorar”, va explicar Urrea.



Segons aquesta treballadora, el paraxoc d’un cotxe va evitar que el nen piqués amb el cap contra l’angle de la vorera. “És viu de miracle, el seu pare ha vingut avui a donar-me personalment les gràcies”, va afirmar.



El maig passat, la Urbana va rescatar a Lleida un nen d’un any que estava sol en un balcó del carrer Pi i Margall. El nen s’havia quedat tancat tot sol a l’habitatge després de tancar la porta a la seua àvia, que es va quedar fora.