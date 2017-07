Insten el Govern a reobrir l’àrea d’ingressos curts de l’hospital Arnau

Per descongestionar Urgències i alliberar places d’ingrés convencionals || Tancada des del 2012 per les retallades, és una reivindicació històrica dels sindicats

La comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar ahir una proposta de Ciutadans que insta el Govern a reobrir la unitat de curta estada (UCE) de l’Arnau de Vilanova, tancada des del 2012, i el principal objectiu de la qual era descongestionar l’àrea d’Urgències de l’hospital, ja que s’hi ingressen pacients amb patologies menys greu per un període generalment no superior a les 48 o 72 hores.El diputat per Lleida Jorge Soler es va mostrar ahir confiat que es pugui dur a terme. “Fins que no la vegem reoberta no cantarem victòria, però és un primer pas i