Quatre ferits en accidents a la Fuliola i Seròs

Tots van ser evacuats a l’Arnau de Vilanova

Quatre persones van resultar ferides ahir a la tarda en accidents de trànsit que van tenir lloc en menys d’una hora de diferència a la Fuliola i Seròs. El primer va ser el de la Fuliola, en el qual una jove de 16 anys va patir ferides de caràcter menys greu i va haver de ser rescatada de l’interior del vehicle pels Bombers. Va ser una col·lisió entre dos cotxes que es va produir a les 15.27 hores al quilòmetre 129 de la C-53, a la intersecció que comunica l’esmentada via amb Castellserà i Ivars d’Urgell, quan, pel que sembla, un turisme s’incorparava a la carretera. La jove va ser evacuada a l’Hospital Arnau de Villanova de Lleida amb una ambulància del SEM. Fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, tres patrulles dels Mossos i dos ambulàncies del SEM, informa Segre Tàrrega. Per la seua part, a les 16.14 hores, un turisme va sortir de la via i va acabar bolcant al camí del cementiri a Seròs. Tres homes de 23, 27 i 31 anys van ser evacuats a l’Arnau i el seu pronòstic era menys greu. Un d’ells va patir una commoció cerebral i contusions i els altres dos van patir policontusions, segons el SEM.