Tallen per una fuita d’aigua un carrer a Pardinyes en el qual ja va cedir el paviment

Una fuita d’aigua va obligar ahir, cap a les 17.30 hores, a tallar el trànsit al carrer Anastasi Pinós, a Pardinyes, per poder trobar l’origen de la incidència i evitar eventuals problemes al paviment. Veïns van alertar que emanava aigua del subsòl i es començava a acumular en un punt d’aquest carrer, i la concessionària Aigües de Lleida va desplaçar operaris a la zona per localitzar la fuga i reparar-la. L’empresa va tallar l’aigua i la Guàrdia Urbana va tancar un tram del carrer. Un responsable d’Aigües de Lleida va indicar, cap a les 21.30, que la incidència estava solucionada i els veïns van recuperar el subministrament, encara que avui inspeccionaran novament la zona. Veïns van indicar que el paviment de la calçada havia començat a enfonsar-se lleugerament en un punt afectat per la fuita d’aigua. El 2010, aquest mateix carrer va patir dos incidències al paviment en només dos setmanes derivades d’avaries d’aigua. En la primera, un cotxe va quedar atrapat en un gran clot que es va produir a l’enfonsar-se l’asfalt per una fuita. En la segona, la Paeria va detectar un altre problema d’estabilitat al paviment a escassos metres, encara que aquesta vegada sense conseqüències, perquè la Urbana va instar a retirar un vehicle aparcat just sobre el punt en el qual l’asfalt estava a punt de cedir.