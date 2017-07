Demanen convertir el Mercat del Pla en alberg per a temporers

Acampada del Casal Popular de Joves

En el marc de la campanya política Fruita amb justícia política, el Casal Popular de Joves de Lleida va organitzar ahir, a la plaça Sant Llorenç, una acampada solidària per reclamar la reconversió del Mercat del Pla en un alberg per als temporers de la fruita. Segons va explicar Ari Cuit, portaveu de l’entitat, “cada any desenes de temporers han de dormir als carrers del centre històric i la Paeria es nega a solucionar aquest problema”. Cuit va afegir que “només des del mes de juny hi ha setanta treballadors que malviuen al barri”.

Des del Casal de Joves es retreu la utilització del Mercat del Pla per a la comercialització de roba a preus rebaixats, un projecte que l’entitat va titllar d’“enorme fracàs”, i es denuncien, a més, les condicions d’insalubritat en què viuen aquests treballadors.

El també portaveu Llibert Rexach va aclarir que, encara que l’edifici del carrer Sant Martí seria un candidat ideal per a la creació d’un alberg, “acceptem la rehabilitació de qualsevol espai”. L’acampada solidària va estar precedida per una ruta pel nucli antic i una sessió de cine a l’aire lliure.