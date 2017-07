Demanen establir perímetres de llaurat per prevenir incendis

Bombers i Rurals reclamen la col·laboració de pagesos i alcaldes || Alerten de l’elevat risc després d’una primavera amb altes temperatures i escasses pluges

Joan Josep Bellostes, cap de l’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Lleida, va explicar ahir que es tracta d’una tècnica desenvolupada pels bombers de Cervera que consisteix a tirar aigua amb el vehicle en marxa, de manera que els permet treballar a la mateixa velocitat que avança el foc. Segons Bellostes, aquesta tècnica s’aplica amb vehicles autobomba comuns amb una instal·lació fixa de mànegues

que permet als bombers treballar amb rapidesa i encerclar el foc amb més facilitat.

?

lleida

El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, i el cap dels Bombers de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes, van demanar ahir a alcaldes i agricultors que delimitin el perímetre de les poblacions i masies mitjançant el llaurat dels camps que les envolten per frenar les flames en cas d’incendi. Aquesta tècnica, van explicar, permet als Bombers dedicar-se exclusivament als treballs d’extinció de l’incendi sense haver de protegir la població i, d’aquesta manera, apagar abans el foc. Bellostes va posar com a exemple d’aquesta autoprotecció l’incendi de la setmana passada als Plans de Sió. Les flames es dirigien al nucli de Pelagalls, però els camps llaurats les van aturar. Bellostes i Farré van fer aquestes declaracions després de la reunió setmanal que mantenen els responsables de Bombers, Mossos, Agents Rurals i Protecció Civil de coordinació de la campanya forestal. Farré va destacar les altes temperatures de la primavera passada i l’escassa pluviometria i va demanar la “col·laboració de tots”. Per la seua part, el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va afirmar que amb les condicions actuals no es plantegen prohibir collir a les hores centrals del dia. Les comarques de la Noguera, Segarra, Urgell i Alt Urgell estaven ahir en fase de prealerta.

Tècnica per apagar focs agrícoles amb el camió en marxa

? Els Bombers han consolidat a Lleida una nova tècnica per poder sufocar incendis agrícoles que sovint ocorren en camps ja sembrats, on cremen rostolls amb poc combustible, però que avancen amb molta rapidesa i que poden acabar afectant superfícies forestals.