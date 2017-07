El barri jueu, al descobert, i al setembre obre

Després de 9 mesos d’excavació, s’iniciarà la instal·lació de les passarel·les

Després de nou mesos, la Paeria dóna per finalitzada l’excavació arqueològica que ha posat al descobert el barri jueu de Lleida, denominat també Call o Cuirassa. Està situat entre la plaça del Seminari i el carrer Cavallers i, a partir del setembre, serà visitable. El tinent d’alcalde, Fèlix Larrosa, va corroborar que l’excavació ha acabat i ben aviat començaran a muntar les passarel·les des de les quals els visitants podran contemplar els vestigis trobats, com ara les restes d’una casa d’una família jueva rica de la qual es conserven murs i el pati i en el qual van trobar objectes destacats, com una gerra andalusina única a Espanya.

Està prevista una passarel·la des del carrer Sant Cristòfol des d’on es podran contemplar les restes (hi haurà plafons explicatius per ajudar a interpretar-los). Una altra passarel·la partirà des del pàrquing del Seminari cap a l’ascensor de la Costa del Jan (que, al seu torn, servirà d’accés des de l’Eix Comercial), on un altre plafó mostrarà la reconstrucció d’un taller de pergamins del qual van trobar vestigis.

Així mateix, Larrosa va indicar que han fet una opció de compra de la casa que queda dreta al costat del Call, amb l’objectiu de ser enderrocada. Al solar alliberat, també hi hauran de practicar sondatges arqueològics.