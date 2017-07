La Paeria reclama senyalitzar vint parades de busos de pobles per donar servei a l’Horta

Planteja a l’ATM que marqui les que ja té autoritzades a les carreteres d’Osca, Alfarràs, els Alamús, Albesa, les Borges Blanques, Artesa i Alcarràs || Així els veïns les coneixeran i podran utilitzar-les

La Paeria reclama a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) que senyalitzi una vintena de parades a les carreteres per les quals passen línies d’autobusos interurbans per donar servei als veïns de l’Horta de Lleida que viuen en partides pròximes. Es tracta de parades que ja estan autoritzades malgrat que actualment no estan marcades amb cap senyal, de manera que són desconegudes pels veïns i, per tant, no s’utilitzen.L’àrea de Mobilitat de l’ajuntament ha elaborat un informe que detalla les parades que planteja senyalitzar. Són quatre per sentit a la carretera d’Alfarràs, cinc a la d’Albesa, una a la dels