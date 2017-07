Pintada a la seu de Podem el dia de l’estrena

La nova seu de Podem Lleida, ubicada a la Bordeta, va patir un atac vandàlic ahir, el dia de l’estrena. Es va despertar amb la pintada “Qui respecta la legalitat feixista és enemic del poble. Farem el referèndum”, i el partit va dir que presentaria denúncia davant dels Mossos d’Esquadra. Albano Dante Fachin, líder de Podem a Catalunya, va visitar la seu i va indicar que “un esprai està a l’abast fins i tot de qui no sap llegir la premsa ni la política, perquè el que diem és que es treballi des de la diferència per defensar que es faci un referèndum”. Va admetre que el de l’1 d’octubre “no és el que nosaltres volem, però instarem a la participació”, i va restar importància a les discrepàncies amb Pablo Iglesias. “Defensem un referèndum permès per l’Estat, però no pot ser i n’és reponsable el PP. Cal participar-hi per deixar en evidència al partit més corrupte d’Europa”, va subratllar.