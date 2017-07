Primers discjòqueis amb títol oficial

Ilerna, La Salle Mollerussa i Caparrella són els únics centres a Lleida que ofereixen aquesta formació professional || Aprenen els aspectes tècnics del món musical i troben el seu estil personal

Lleida ja té els primers discjòqueis titulats. Al juny es va graduar la primera promoció de la Formació Professional (FP) de grau mitjà de vídeo, discjòquei i so, uns estudis que a la província s’imparteixen a Ilerna, Caparrella i al centre privat La Salle de Mollerussa.

Es tracta d’una FP que dura dos cursos, en què els alumnes aprenen a realitzar sessions d’animació musical i visual en directe i mesclar, gravar i reproduir sons en projectes sonors de tot tipus, ja sigui en concerts o en pel·lícules, curts o videoclips. A més a més, també els ensenyen temes més tècnics com l’ús i la col·locació dels micròfons per aconseguir captar correctament el so amb la major qualitat possible o el tractament d’imatges i vídeos amb programes informàtics.

Una de les alumnes d’Ilerna, Diana Pilay, de 18 anys, explica que durant el primer any l’FP està dirigida a adquirir coneixements, mentre que al segon ja comencen a aplicar tot el que han après mitjançant les pràctiques o la participació en diferents projectes i va afegir que no descarten crear “una empresa que es dediqui a crear continguts audiovisuals” amb la resta dels seus companys de promoció.

A més, des de La Salle de Mollerussa també es van organitzar visites a les principals discoteques de la capital del Segrià, The Hill i Biloba, perquè els estudiants en poguessin conèixer les instal·lacions i poder practicar amb els equipaments que tenen en aquestes sales. En aquest sentit, alguns d’aquests alumnes van poder fer pràctiques a La Nuit, també a Lleida, durant alguns dels dies en què no estava oberta aquesta discoteca.

A Mollerussa, més d’una quinzena d’alumnes han acabat els estudis i es van mostrar molt optimistes respecte als matriculats per al curs vinent. A Ilerna s’han graduat també una vintena de discjòqueis (vegeu el desglossament). I és que, a poc a poc, aquesta opció formativa que ofereixen aquests tres centres augmenta en nombre d’alumnes.



Dades i claus

48 graduats. Entre Ilerna i La Salle Mollerussa s’han graduat 48 alumnes de l’FP de discjòquei.

Entre Ilerna i La Salle Mollerussa s’han graduat 48 alumnes de l’FP de discjòquei. Les classes. Las classes teòriques serveixen per aprendre a dominar programes tècnics per al maneig de la imatge i el so. A més, aprenen sobre corrents musicals per trobar l’estil propi.

Las classes teòriques serveixen per aprendre a dominar programes tècnics per al maneig de la imatge i el so. A més, aprenen sobre corrents musicals per trobar l’estil propi. Pràctiques. Per posar en pràctica tots els coneixements adquirits a l’FP, realitzen pràctiques a la ràdio o en productores de vídeo i fins i tot alguns centres tenen convenis amb discoteques de la demarcació.

Per posar en pràctica tots els coneixements adquirits a l’FP, realitzen pràctiques a la ràdio o en productores de vídeo i fins i tot alguns centres tenen convenis amb discoteques de la demarcació. Crear una empresa. Alguns alumnes de la Formació Professional a Ilerna es van posar en contacte amb assessors i advocats per fundar una empresa que es dediqui a la creació de productes audiovisuals.



Una FP que creix en nombre de matriculats



A l’institut Caparrella es van omplir les trenta places disponibles per al curs 2016/2017 i una vintena de persones finalment en van quedar fora. A La Salle Mollerussa esperen poder cobrir totes les places per al curs que ve i augmentar el nombre d’alumnes, mentre que a Ilerna també confiaven a poder penjar el cartell de complet.