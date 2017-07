El Comú veu “irregularitats” en el canvi del vial a Torre Salses

Larrosa considera l’expedient “impecable” i lloa els tècnics

El grup al Congrés dels diputats d’En Comú Podem (ECP) i el grup municipal del Comú presentaran diverses preguntes a la conselleria de Territori sobre la tramitació de la modificació puntual del Pla General municipal en relació amb la construcció del vial d’accés a Torre Salses, al SUR-42, on està projectada una zona comercial. Les dos formacions denuncien “irregularitats” en la tramitació d’aquest expedient per part de la Paeria, a l’entendre que el nou traçat no respon a l’interès públic sinó al del promotor de la zona comercial (Eurofound Parc Lleida), per la qual cosa la firma hauria d’assumir la totalitat del cost del vial i no només d’una part. Sergi Talamonte, del Comú, també va alertar d’un suposat cas de “prevaricació” en el cas de confirmar-se un acord previ entre Generalitat i Paeria per a l’aprovació de l’expedient urbanístic. “En l’últim ple, Fèlix Larrosa va dir que la nova proposta de modificació del vial Víctor Torres comptava amb el vistiplau de la comissió territorial autonòmica abans que l’hagi pogut avaluar”, assegura. També denuncien “opacitat i col·laboració” entre la Sareb, la Paeria i la promotora sobre la titularitat del terreny.

Per la seua part, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, va replicar que els tècnics municipals i de la Generalitat han treballat perquè l’“expedient sigui impecable i compleixi totes les recomanacions de la comissió territorial d’Urbanisme”. Va reiterar que l’objectiu del canvi de traçat és d’interès general perquè connectarà el centre de la ciutat amb Cappont, la Bordeta i els Magraners i va lamentar que el Comú sempre qüestioni el treball dels tècnics.

La proposta de modificació passarà per quarta vegada aquest dijous per la comissió territorial d’Urbanisme de la Generalitat.