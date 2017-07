El lloguer puja un 4,2% a Lleida i se situa en els 420 euros

REDACCIÓ Actualitzada 11/07/2017 a les 11:00

© Imatge d'arxiu d'un cartell d'un pis de lloguer a Lleida. SEGRE

El preu del lloguer va pujar un 4,2% a la província de Lleida durant el primer trimestre d’aquest any en comparació amb el mateix període del 2016, segons un informe de la Generalitat, que situa el preu mitjà en els 420 euros mensuals. Les dades també detallen que a la demarcació de Ponent s’han firmat durant els mesos de gener, febrer i març un total de 1.470 contractes de lloguer nous, un 8,6 per cent més que l’any passat. En el conjunt de Catalunya, el preu del lloguer va créixer un 9,9 per cent interanual i es va situar en els 626 euros de mitjana.