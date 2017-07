“Els catalans seguirem sent espanyols el 2 d’octubre”

Segons Santi Rodríguez, del PPC

“No hi haurà referèndum, no hi haurà conflicte i no hi haurà independecia. El 2 d’octubre els catalans seguirem sent espanyols.” Així es va expressar ahir Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular català durant la compareixença a la seu del PP a Lleida, amb motiu de la celebració de la Junta Directiva prèvia al procés de renovació de les juntes comarcals i locals de la formació.

Durant l’acte, Rodríguez va transmetre als militants de la província de Lleida un missatge de suport i unitat, “molt necessari en uns moments de conflicte i especial complexitat per a la política catalana”.

Respecte a les declaracions d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i dirigent de Catalunya en Comú, en les quals va afirmar que Barcelona posarà totes les facilitats perquè es voti en el referèndum de l’1 d’octubre, Santi Rodríguez les va tornar a titllar d’“ambigües”. “Les agrupacions d’esquerra no tenen en compte les conseqüències que els seus actes poden tenir per a la convivència a Catalunya. El referèndum és un procés il·legal que no accepta ni el mateix partit que l’organitza –PDeCAT–”, va afegir el secretari general del PP català.