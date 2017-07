Incendi a la Mitjana de Lleida

Vuit dotacions de Bombers treballen en la seva extinció

Vuit dotacions terrestres de bombers treballen en aquests moments al parc de la Mitjana de Lleida per controlar i extingir un incendi de vegetació que s'ha declarat poc després de les 16.30 hores. Han cremat 0,5 hectàrees de vegetació i els mitjans aeris que hi han treballat ja s'han retirat.



Segons han informat els bombers i testimonis del foc, l'incendi s'ha produït a prop del Camí de Grenyana i la cua del mateix arriba fins l'observatori d'ocells del parc de la capital lleidatana. Per a la seva extinció, estan treballant diversos equips dels GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), especialitzats en aquest tipus d'incendis.



De moment, es desconeixen les causes que l'han originat.