Queixes per una invasió de coloms a Ciutat Jardí a causa de l’Arborètum

Alerten que són centenars, sobretot en cases a prop del jardí botànic, i denuncien brutícia i problemes higiènics || Demanen mesures a la Paeria i la Generalitat

Els veïns de Ciutat Jardí denuncien sentir-se impotents davant de la “plaga de coloms” que pateixen des de fa anys i que s’ha vist agreujada des de la posada en marxa de l’Arborètum, ja que “representa l’hàbitat perfecte per a aquestes aus”. Els propietaris dels habitatges més pròxims a l’equipament asseguren que els coloms es compten per centenars i denuncien els problemes de brutícia i danys que provoquen als desaigües, canals i teulades, així com les conseqüències perjudicials higièniques i sanitàries associades a aquests animals. “La situació és insostenible. Hem instal·lat elements per dissuadir la seua presència, com gàbies a