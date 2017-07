En marxa la federació d’entitats gitanes de Lleida

Per lluitar contra l’exclusió social

La Veu del Gaf, que significa la veu del poble, és la nova federació d’entitats gitanes de Ponent que es va presentar ahir en societat i que vol lluitar per les persones en situació de vulnerabilitat i implicar tots els actors i formacions polítiques. De moment, a la federació s’han adherit les vuit associacions gitanes que hi ha a la província, segons va explicar un dels seus impulsors, Paco Salazar, però la idea és obrir-la a altres entitats. En l’acte de presentació al centre cívic de la Mariola, Salazar va destacar que “volem crear xarxes entre les diferents administracions” per garantir “que el poble gitano tingui els mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol altre ciutadà”.

De moment no han plantejat cap acció concreta però aniran desenvolupant iniciatives en funció de les necessitats concretes que vagin detectant. No obstant, Salazar va assenyalar que l’accés a un habitatge digne és un dels problemes que més afecten els gitanos en risc d’exclusió social.

El tinent d’alcalde de Serveis Personals, Xavier Rodamilans, regidors de diferents formacions municipals i altres representants polítics van ser presents en l’acte.