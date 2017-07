Medicina, Veterinària i Infermeria, els graus de la UdL més sol·licitats en primera opció

Les notes de tall més altes són un 12,311 per als futurs metges, un 11,688 en la doble titulació de Fisioteràpia i Infermeria i un 11,642 en Biomedicina

Medicina és una vegada més la carrera més sol·licitada de la Universitat de Lleida (UdL), amb 521 peticions en primera opció per a 110 places (el global de sol·licituds són 2.822) i se situa com la desena titulació més demandada de Catalunya. També té la nota de tall més alta, amb un 12,311, lleugerament superior a la de l’any passat (12,305). La segona carrera amb més peticions en primera preferència és Veterinària i Ciència i Producció Animal, amb 163 per a 60 places i una nota d’accés de 10,872, la quarta més alta. La segona nota de tall més elevada és la del doble grau de Fisioteràpia i Infermería (11,688) i la tercera, la de Ciències Biomèdiques (11,642). La tercera titulació amb més sol·licituds en primera opció de la UdL és Infermeria, amb 136, encara que si sumem les 43 del campus d'Igualada ascendiria a la segona posició.

En canvi, hi ha carreres amb tot just sol·licitants de primera preferència, com a Geografia, amb només una per a 30 places, i Filologia Catalana/Llengües Aplicades i Traducció, amb una per a 10. Altres titulacions que no omplen són Filologia Hispànica, que té 9 peticions en primera opció per a 20, Estudis Anglesos 16 per a 40, Relacions Laborals 8 per a 50, Història de l’Art 12 per a 30, Arquitectura Tècnica 14 per a 25, Enginyeria Agrària 42 per a 70 i Forestal 17 per a 50, Enginyeria de l’Energia i la Sostenibilitat amb 17 per a 40, Treball Social 37 per a 80 i Turisme, 13 per a 45.