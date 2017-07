Els ortodoxos volen resar a la nova església aquest any

Preveuen demanar a la Paeria la llicència de funcionament provisional abans de desembre || Les obres segueixen avançant

Les obres de la nova església ortodoxa, ubicada a l’antiga comissaria de passeig de Ronda, avancen a bon ritme i els fidels preveuen poder estrenar-la aquest any. “Ens agradaria demanar abans de desembre la llicència provisional de funcionament a la Paeria per poder celebrar al nou temple les eucaristies”, explica el pare Daniel Simón. Detalla que actualment els operaris duen a terme les actuacions prioritàries a la planta baixa, com l’arrebossat de parets i la instal·lació dels banys. En canvi, l’adequació de les sales de la primera planta preveuen abordar-la més endavant, “a mesura que disposem de fons”.

En els últims mesos, la comunitat ortodoxa ha acabat de col·locar la instal·lació elèctrica, la calefacció radiant a la planta baixa i també han instal·lat les finestres.

Algunes actuacions s’han portat a terme amb els diners que han deixat alguns fidels i altres amb una subvenció del govern de Romania.

Actualment, la comunitat ortodoxa resa als baixos de l’església del Carme, situada a la rambla Ferran, una sala que els caps de setmana sol quedar petita per l’afluència de practicants.