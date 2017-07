La Generalitat torna a ajornar el projecte comercial de Torre Salses

Deixa sobre la taula el document modificat de la Paeria sobre el vial Víctor Torres

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els tràmits urbanístics per a la futura zona comercial de Torre Salses, entre la Bordeta i els Magraners, van camí de convertir-se en un culebron amb més capítols que La Riera. I és que Urbanisme de la Generalitat va deixar ahir sobre la taula la modificació del pla general d’ordenació per reajustar el traçat del vial Víctor Torres, que ha de donar accés al SUR 42 (Torre Salses). L’anterior comissió, a finals de maig, no va donar el vistiplau al document al posar-hi objeccions tècniques i jurídiques. La Paeria va fer canvis, que van donar lloc a un text refós