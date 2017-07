Més parades d’autobús amb marquesina i plataforma

Per millorar el confort i accessibilitat dels usuaris || La Paeria senyalitzarà també quatre parades de taxi en barris

La Paeria millora l’accessibilitat i el confort d’una sèrie de parades d’autobús de la ciutat. D’una banda, construeix noves plataformes que facilitaran l’accés als vehicles i reduiran el temps que fan servir els usuaris a pujar i baixar de l’autobús.

La primera s’està habilitant a la parada Baró de Maials-Vic, a Balàfia, i consisteix a substituir l’antiga plataforma prefabricada col·locada a la calçada per una d’obra, i ampliar la vorera perquè els usuaris disposin de més espai. Per la seua banda, està previst instal·lar durant els propers mesos una desena de marquesines per millorar la comoditat de les persones que esperen l’autobús.

Fonts municipals van assenyalar que s’atendran peticions rebudes en aquest sentit i es col·locaran a les parades que compten amb més afluència d’usuaris.

D’altra banda, l’ajuntament també preveu millorar la senyalització de quatre parades de taxi ubicades en barris. En concret, pròximament instal·larà pals indicadors a les parades de l’avinguda Barcelona i els carrers Riu Ebre i Pere de Cabrera a Cappont, i en una altra del carrer Terol de la Bordeta. A banda de fer més visibles aquestes parades, en aquests pals indicadors s’inclourà informació per als usuaris sobre els horaris de funcionament del servei de taxis així com els telèfons de les diferents associacions existents al sector.