Plantegen parades d’aliments i de degustació al Mercat del Pla

La concessionària que gestiona el Mercat del Pla, JamStores, planteja convertir l’equipament en un mercat d’alimentació i degustació de productes agroalimentaris, a l’estil del mercat de San Antón de Madrid, per exemple. Segons ha pogut saber aquest diari, aquesta és la nova proposta de negoci que ha presentat a la Paeria per substituir l’outlet de roba, que va tancar a finals de març, i que té per objectiu contribuir a la dinamització del Centre Històric de la ciutat.Fonts municipals van afirmar que estudien si aquesta iniciativa s’ajusta a les característiques de la concessió, per la qual cosa efectuen una anàlisi