Rajoy inaugurarà dijous que ve el parador del Roser, amb 53 habitacions i 28 empleats

S.E./L.R. 15/07/2017 a les 05:07

No obstant, encara no estarà en funcionament per a hostes || El procés de selecció del personal segueix en marxa, però Paradors Nacionals ja no rep més inscrits per als diferents llocs