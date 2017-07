Condemnada a pagar 152.000 euros per un accident mortal al polígon

La conductora del turisme contra el qual va xocar la moto de la víctima el 2013 || L’Audiència l’absol penalment, però diu que va fer una maniobra imprudent

L’Audiència de Lleida ha condemnat una conductora a pagar un total de 152.000 euros d’indemnització a la parella i als pares d’una motorista de 28 anys que van morir el 2013 al col·lidir amb el vehicle de l’acusada al polígon El Segre. No obstant, la sentència l’absol de la falta d’homicidi per imprudència lleu a l’aplicar-li la reforma del Codi Penal, malgrat que reconeix que va fer una maniobra imprudent per incorporar-se a la circulació i que va motivar el xoc amb la motocicleta de la víctima. Els fets van tenir lloc el març de l’any 2013 a l’avinguda Indústria,