Puja la nota de 113 exàmens de selectivitat per les reclamacions

Un 25% de les 448 peticions de revisió i doble correcció, i en 51 casos baixen

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els alumnes que es van enfrontar a la selectivitat al juny a la Universitat de Lleida (UdL) van presentar peticions de revisió en 448 exàmens, i en 113 casos han aconseguit millorar la nota. En canvi, en uns altres 51 la revisió els ha fet abaixar la qualificació obtinguda inicialment i en 284 no hi ha hagut modificació. La UdL no va matisar a quants estudiants afecten aquests canvis de notes, ja que cadascú pot reclamar en diversos exàmens. Tampoc van concretar de quines matèries són les proves recorregudes.Els estudiants han d’especificar en el moment en què demanen revisió d’examen