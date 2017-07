Quasi 200 trucades de Lleida al telèfon per a víctimes de violència masclista

El telèfon d’atenció a víctimes de violència masclista impulsat per l’Institut Català de les Dones (900 900 120) ha rebut el primer semestre de l’any 194 trucades des de les comarques lleidatanes, el 3,8% de totes les realitzades en el conjunt de Catalunya entre els mesos de gener i juny (més de cinc mil). Un total de 172 es van efectuar des de les comarques del pla i la resta, 22, des de l’Alt Pirineu i la Val d’Aran. Per comarques, el Segrià va ser la que va acumular un nombre més elevat, amb 138. En tot el 2016, la xifra a les comarques lleidatanes va ascendir a 435 trucades, i gairebé el 40% van ser efectuades per dones d’entre 31 i 40 anys i en un 25% es van identificar com a familiars de la víctima. En més de la meitat dels casos comunicats de violència hi havia fills menors d’edat que convivien a la llar i a la pràctica totalitat de les trucades es va denunciar maltractament psicològic. A més, en un 38% també hi havia agressions físiques.

S’ha de recordar que els jutjats de Lleida han emès un total vuitanta ordres de protecció per a dones lleidatanes que han denunciat maltractaments durant el primer trimestre d’aquest any, de les quals disset van ser per a menors d’edat, segons les dades estadístiques de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere.