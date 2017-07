Veneçolans de Lleida voten en el referéndum contra Maduro

Desenes de lleidatans de nacionalitat veneçolana voten durant el dia d'avui en el referèndum organitzat per l'oposició contra la reforma de la Constitiució que pretén el president d'aquell país, Nicolás Maduro. Els lleidatans de nacionalitat veneçolana voten en un local del carrer General Brito de la capital del Segrià. També ho fan en diverses ciutats de l'Estat espanyol. A Barcelona han tingut problemes per fer-ho al local cívic en el que ho havien previst en denegar-los permís l'ajuntament i ho han hagut de fer al carrer. A Veneçuela, el govern nega validesa a la consulta, organitzada per l'oposició, que entén que la reforma constitucional que preveu Maduro és un intent de perpetuar el chavisme. L'oposició creu que una elevada participació en aquest referèndum desacreditarà la reforma que promou el govern, però l'executiu de Maduro diu que si el país l'aprova en una votació que es farà més endavant, s'aplicarà. El referèndum promogut per l'oposició es produeix després de setmanes d'incidents als carrers de Veneçuela i de l'alliberament, per raons de salut, del líder opositor Leopoldo López, que ha estat tres anys a la presó i que ara es troba en règim d'arrest domiciliari.