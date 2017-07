Bonificació del 80% de l’IBI d’edificacions agràries de l’Horta afectades pel ‘cadastràs’

Acord del govern del PSC amb Cs i PP per a les que fins ara estaven exemptes de pagar aquest impost || Per a la quota de l’any vinent els interessats podran demanar-la fins al 31 de març

La Paeria bonificarà un 80% l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de les edificacions de naturalesa rústica de l’Horta “indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o anàlogues” que fins ara no tributaven. Es tracta de les construccions afectades pel denominat cadastràs, és a dir, a les que actualment el Cadastre atribueix un valor cadastral mentre que abans n’estaven exemptes. Per exemple, magatzems per a eines agràries o arquetes de reg. El govern del PSC, amb el suport dels grups de Ciutadans i PP, ha acordat aquesta bonificació del 80 per cent de la quota íntegra de l’IBI d’aquestes edificacions