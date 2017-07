Ajornen la demanda a la Paeria per mantenir carrers franquistes

La plataforma Lleida lliure de franquisme no va poder presentar ahir, aniversari de l’alçament de Franco, una demanda contra la Paeria per incomplir la llei de Memòria Històrica i mantenir noms de carrers franquistes al no haver aportat l’ajuntament la documentació requerida pel jutge. La portaveu, Rosa Peñafiel, creu que ha actuat premeditadament. L’edil Joan Gómez va replicar que el termini per aportar la documentació acaba el dia 25 i va afirmar que és “la Crida qui diu que els noms són de franquistes”.

Lleida i altres ciutats es van despertar ahir amb cartells amb la imatge de Franco i el missatge “No votis l’1-O. No a la República” coincidint amb l’aniversari del cop d’estat del 1936. És una campanya del grup República des de Baix per instar a votar. JxSí la va defensar i Cs, PSC i SíQueEsPot la van criticar. D’altra banda, el PDeCAT presentarà una moció al ple instant la Paeria a convidar les ciutats agermanades amb Lleida (Lérida-Colòmbia, Foix, Perpinyà, Ferrara, Hefei i Xàtiva) a participar en el referèndum i demana a l’alcalde que reconsideri el seu no a aquesta consulta quan el Parlament aprovi el marc legal.