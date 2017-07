Dos anys de presó per tocaments a una nena en un portal de Cappont

També condemnen l’acusat a no atansar-se a la menor durant 24 mesos

L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a dos anys de presó un home per haver fet tocaments a una nena d’onze anys al portal de l’edifici on els dos residien, a Cappont. La sala també prohibeix a l’home, O.M.C.G., de 46 anys, comunicar-se o atansar-se a menys de 100 metres de la menor durant dos anys per un delicte d’abús sexual. El condemnat –que podria evitar l’ingrés a la presó si no té antecedents al no superar la pena els dos anys– va negar els fets durant el judici i va dir que només acariciava el gos que la nena