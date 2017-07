El bosc urbà de Balàfia estarà enllestit a l’octubre

Amb 204 arbres, àrea infantil i pàrquing

El bosc urbà de Balàfia, ubicat entre el camp de futbol del barri i l’institut Torre Vicens, estarà a punt entre l’octubre i el novembre. La Paeria ha iniciat les obres, que compten amb un pressupost de 240.000 euros, i comportaran la plantació de 204 arbres i l’adequació d’una àrea infantil, un pàrquing d’aproximadament quaranta places i un carrer per als vianants que connectarà la plaça Països Catalans (i per extensió el Secà de Sant Pere) amb Alcalde Recasens, a darrere del camp de futbol. En total, serà un espai verd de 7.000 metres quadrats, que inclourà un jardí de papallones amb plantes que ajuden a la seua proliferació. L’ajuntament reciclarà 1.300 metres cúbics de terra i 200 tones de formigó que formava la base d’uns barracons d’un institut que hi va haver en aquest solar.

L’alcalde, Àngel Ros, va visitar les obres i va recordar que un dels objectius del govern municipal és incrementar un 30% l’arbrat de la ciutat, la qual cosa implica plantar 10.000 arbres, i va recordar que majoritàriament són produïts en vivers municipals. Els arbres del bosc urbà de la Mariola es plantaran a la tardor i a l’hivern s’abordarà el que es preveu a Magraners.