Membres de la PAH van okupar ahir durant més de deu hores el Banc Popular de l’avinguda les Garrigues per demanar la condonació d’un deute hipotecari per a una família en risc d’exclusió social. El 2009, Banc Pastor (absorbit pel Popular) els va denunciar per impagament d’hipoteca, però “els continuen embargant la nòmina per pal·liar el deute, de 25.000 euros, i es neguen a perdonar-l’hi”, diu un portaveu. L’okupació va començar a les 10.30 i va acabar a les 20.30.