VÍDEOS

Un centenar de independentistas gritan a favor del referéndum y contra el Parador que viene a inaugurar a Lleida el presidente Rajoy. pic.twitter.com/LGft0ujpxo — Javier Casqueiro (@javiercasqueiro) 20 de julio de 2017

La manifestació en contra del parador del Roser està transcorrent amb normalitat a la confluència del carrer Cavallers amb el carrer Major. Els manifestants proclamen crits independentistes i en contra de l'especulació de vendre el Roser, espai de memòria històrica.Els col·lectius de l’esquerra independentista Arran, CUP-Crida per Lleida, Endavant Ponent i SEPC van reivindicar aquest dimarts el Roser com a “espai públic i de memòria històrica”, i en van criticar la inauguració com a parador de turisme d'avui per part del president del Govern central, Mariano Rajoy.