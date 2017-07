Detingut a Lleida un ciutadà holandès fugit des de gener passat i reclamat per homicidi al seu país

El fugitiu, seguint un pla preconcebut, va disparar a un famós empresari d’Heerenveen (Holanda) amb una arma de foc a l’aparcament d’un estadi de patinatge sobre gel.

© Vista aèria de part de la ciutat de Lleida, amb la Seu Vella al fons. ÒSCAR MIRÓN