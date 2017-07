L’espera per renovar el DNI es cronifica malgrat créixer les hores extres

A l’agost no hi ha cap hora lliure a Lleida

L’espera per poder renovar el DNI s’ha cronificat a Lleida en els últims anys malgrat que en aquest exercici els funcionaris de l’oficina de la Policia Nacional de la capital del Segrià han augmentat les hores extres, precisament per evitar aquest col·lapse. Ahir, la pàgina web per sol·licitar la cita prèvia a l’hora de renovar el DNI només donava dos hores per al proper 24 de juliol i no hi havia cap data disponible en tot el mes d’agost. D’aquesta forma, els usuaris han d’esperar fins al proper 14 de setembre per trobar una hora disponible a l’oficina del carrer