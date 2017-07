Obre a clients el 10 d’agost amb un preu a partir de 85 euros per habitació i esmorzar

El Govern espanyol ha invertit més de 16,5 milions en la conversió del Roser en hotel de 4 estrelles || És el quart parador de la província, després dels de la Seu d’Urgell, Arties i Vielha, el primer el 1966

Les obres de conversió del Roser en parador van començar el 2010 i tenien un termini d’execució inicial de dos anys i mig. Però la crisi i la suspensió de pagaments de l’adjudicatària van dilatar els treballs, que van finalitzar el novembre de l’any passat. El cost total de l’obra supera els 16,5 milions, que ha finançat Turespaña (14,8 en l’edifici) i Paradores de Turismo (1,69 en subministraments i instal·lacions i decoració).

L’hotel té quatre estrelles i compta amb 53 habitacions (una d’adaptada, una suite i dos familiars), situades entorn del claustre central, en el qual està situada la recepció, cafeteria i sales de reunions. Disposa de spa i pàrquing, i l’antiga església del convent acull el restaurant principal. L’edifici està protegit i declarat Bé Cultural d’Interès Local.

Malgrat que Mariano Rajoy va inaugurar ahir l’equipament, no entrarà en servei fins al proper dia 10 d’agost. La pàgina web de paradors anunciava ahir una oferta d’obertura de 95 euros per allotjament i esmorzar en una habitació doble estàndard (per a una o dos persones). Per als Amigos de Paradores, el preu és de 85 euros. L’allotjament de nens de fins a dotze anys en llit supletori és gratis i per a un adult costa 30 euros. Per més endavant, el web inclou tarifes de 80 euros només per allotjament, 114 incloent esmorzar i 171 amb mitja pensió.

El parador del Roser és el quart de la província de Lleida, després dels de la Seu d’Urgell, Arties i Vielha. Aquest últim va ser el primer a obrir, el 24 de juliol del 1966.

De fet, Lleida concentra la meitat dels vuit paradors que hi ha a Catalunya. La xarxa estatal compta amb 96.