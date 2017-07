Rajoy rebutja “camins de ruptura” i veu el parador un exemple de col·laboració

En la inauguració de l’hotel habilitat a l’antic convent del Roser de Lleida

El parador nacional de turisme ubicat a l’antic convent del Roser va ser inaugurat ahir pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que va aprofitar per advocar per l’“empatia i el sentit comú” davant els “camins de ruptura que no porten enlloc”, amb referència al referèndum previst per a l’1-O, encara que sense anomenar-lo.

El president del Govern, Mariano Rajoy, va inaugurar ahir el parador nacional de Lleida, ubicat a l’antic convent del Roser del carrer Cavallers, i va aprofitar per referir-se, sense anomenar-lo, al referèndum sobre la independència de Catalunya que la Generalitat preveu per a l’1 d’octubre. “Davant els camins de ruptura, que no porten enlloc, apostem per les vies de l’empatia i el sentit comú, que són les que ens porten a tots més lluny i per les quals en el futur transitarà el món”, va afirmar. Rajoy va posar el parador com a exemple de col·laboració entre administracions i va advocar per “connectar amb els altres davant l’absurditat de posar balises entre nosaltres”. “És una imatge eloqüent del molt i molt bo que podem fer junts, de com ens podem recolzar els uns als altres i de com les millors apostes són les que lluny de posar distància, saben atansar-nos”, va subratllar.

El president de l’Executiu va estar acompanyat del ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre altres autoritats, i a l’arribada al Roser el senador d’ERC Miquel Àngel Estradé va entregar a Rajoy un DVD del documental Las Cloacas de Interior, un treball d’investigació sobre les suposades maniobres del ministeri de l’Interior contra Catalunya.A l’acte havia estat convidat el conseller de Turisme, Santi Vila, però va declinar la seua presència per motius d’agenda i el Govern de Carles Puigdemont va ser representat pel delegat a Lleida, Ramón Farré.



Rajoy també va incidir en el seu discurs que “amb el turisme, els espanyols vam aprendre a modernitzar-nos i a ser més tolerants en uns anys encara difícils”. Va afegir que “el turisme ens ha ensenyat com a viatgers o amfitrions com és d’imporant obrir-se i connectar amb altres”. Va destacar que l’Estat és líder mundial en turisme juntament amb França i els Estats Units i, en el cas de Lleida, va augurar que el parador contribuirà a millorar les xifres de turistes de la província, que ja van augmentar un 7 per cent l’any passat.

Lleida

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va agrair al Govern central la seua “aposta forta pel turisme de Lleida” a través del parador i va recordar que Lleida aspira ara que la Seu Vella sigui declarada patrimoni mundial per la Unesco. Ros va destacar que en el seu dia es va descartar aquest monument i el Castell dels Templers com a seu del parador, en favor del Roser, una ubicació millor per “vertebrar la ciutat i el Barri Antic”. “La rehabilitació de l’antic convent permet vertebrar el Centre Històric, la Seu i l’Eix Comercial i actua com a enllaç d’elements que fan que l’atractiu turístic de Lleida sigui molt més gran.” En aquest sentit, va afegir que aquest equipament “posicionarà Lleida en el turisme de patrimoni, naturalesa i gastronòmic, en el conjunt del turisme d’alt valor afegit que té el nostre país”. L’alcalde va anunciar també que el parador tindrà una connexió directa amb el barri jueu, la recuperació del qual estarà enllestida a la tardor i una part quedarà visible. Va destacar les característiques arquitectòniques de l’establiment, que es troba a les antigues dependències d’una església i un convent amb un claustre d’“inspiració aragonesa”.