Un motorista, a judici per triplicar la taxa d'alcoholèmia

REDACCIÓ Actualitzada 21/07/2017 a les 13:27

Un motorista de 35 anys va ser denunciat per via penal al ser interceptat per la Urbana quan circulava per l’avinguda Alcalde Rovira Roure triplicant la taxa d’alcoholèmia permesa. Els fets es van produir ahir a la matinada quan una patrulla va veure com el motorista se saltava els semàfors i no portava casc. Al donar-li l’alto, van comprovar que anava en estat ebri.