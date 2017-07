Una gestora assumeix la direcció de Ciutadans a Lleida

Dos afiliats de Tarragona lideraran la implantació territorial || Es reforcen les tasques compartides per aconseguir més vots

Una gestora que inclou dos militants de Tarragona ha assumit la direcció provincial de Ciutadans, al no haver-hi cap candidat per a la nova junta, segons van explicar fonts del partit. Així, a la reunió celebrada ahir a la seu del partit a Lleida es va acordar incorporar a la nova gestora Fernando Pecino i Carmen Margalef, secretari d’organització provincial i subdelegada territorial de Ciutadans a Tarragona, respectivament.

“Tenen una gran experiència en la implantació territorial. Volem intensificar el nostre projecte a Ponent i aprofitar el moment de debilitat de PSC i PP. Estem creixent en afiliats i intenció de vot i en breu hi haurà eleccions al Parlament”, va explicar ahir Jorge Soler, diputat per Lleida a la Cambra Catalana i fins ara responsable de Ciutadans a la província. La nova gestora la complementen Javier Rivas, també diputat al Parlament, com a coordinador institucional; Carlota Girón com a responsable de Ciutadania a Lleida; Renato Bertomeu i Maria José Valenzuela.

En aquest sentit, Soler va destacar que continuarà supervisant totes les accions, però que seran unes “tasques compartides”.

El que ha estat fins ara responsable provincial de la formació va negar que la gestora sigui a causa de discrepàncies internes, encara que altres fonts van apuntar que hi ha dissensions des de fa temps.