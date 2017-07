Uns 150 independentistes protesten contra Rajoy i l’“humiliant” parador

Ho veuen una ofensa a les víctimes del 1707

Prop de 150 persones convocades per l’esquerra independentista van protestar ahir, a escassos metres del parador del Roser i davant d’un gran desplegament de Mossos d’Esquadra, contra la inauguració d’aquest “hotel de luxe” i contra la presència del president del Govern, Mariano Rajoy. Consideren “una humiliació a la memòria històrica” el nou parador i van reivindicar destinar l’edifici a usos públics com a símbol de resistència davant de les tropes borbòniques el 1707, va explicar Laia Villafranca, portaveu de l’Esquerra Independentista (Arran Lleida, CUP-Crida per Lleida, Endavant Ponent i SEPC).

De fet, la placa que recorda aquest moment històric està ubicada gairebé davant de la placa inaugural del parador. “L’1 d’octubre, votarem”, “Mariano i Ros, feixistes tots dos” o “El parador, especulació”, van ser algunes de les consignes que van cridar els manifestants concentrats en les confluències dels carrers Major amb Cavallers que van intentar sense èxit, a causa de la presència policial, aproximar-se a l’edifici per diversos carrers adjacents. La Crida va criticar la vigilància policial al Barri Antic per la visita de Rajoy i va denunciar la neteja a fons del barri i l’arrest d’una vintena de temporers la nit anterior.



La Paeria va replicar que Paradores és una empresa pública i que el 2005 el ple va aprovar per unanimitat de PSC, CiU, ERC, PP i ICV la desafectació del Roser i renunciar al seu usdefruit per ubicar el parador.